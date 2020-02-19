https://news.day.az/sport/1204492.html Американский клуб предложил за Месси 700 млн. евро
Американский клуб предложил за Месси 700 млн. евро
Капитан "Барселоны" Лионель Месси получил официальное трансферное предложение.
Как передает Day.Az со ссылкой на sports.ru, американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" рассматривает возможность приобретения нападающего сборной Аргентины.
Руководство американского клуба контактировало с отцом 32-летнего аргентинца по поводу текущей ситуации в "Барселоне". После ухода Златана Ибрагимовича у "Гэлакси" освободилась платежная ведомость, клуб хочет найти новую звезду. Руководство команды из Калифорнии хочет воспользоваться положением и предлагает за Месси 700 млн. евро. Аргентинец не против того, чтобы переехать в США.
Отметим, Месси интересуется и "Ювентус".
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