Капитан "Барселоны" Лионель Месси получил официальное трансферное предложение.

Как передает Day.Az со ссылкой на sports.ru, американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" рассматривает возможность приобретения нападающего сборной Аргентины.

Руководство американского клуба контактировало с отцом 32-летнего аргентинца по поводу текущей ситуации в "Барселоне". После ухода Златана Ибрагимовича у "Гэлакси" освободилась платежная ведомость, клуб хочет найти новую звезду. Руководство команды из Калифорнии хочет воспользоваться положением и предлагает за Месси 700 млн. евро. Аргентинец не против того, чтобы переехать в США.

Отметим, Месси интересуется и "Ювентус".