Товарищеский матч между сборными Азербайджана и Турции пройдет на стадионе "Оба" в Анталье, говорится на сайте АФФА.

Как передает Day.Az, договоренность по этому поводу достигнута с Турецкой футбольной федерацией.

Отметим, что время начала предстоящей 26 мая встречи пока не называется.