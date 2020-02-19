https://news.day.az/sport/1204628.html АФФА назвала стадион матча Турция-Азербайджан
АФФА назвала стадион матча Турция-Азербайджан
Товарищеский матч между сборными Азербайджана и Турции пройдет на стадионе "Оба" в Анталье, говорится на сайте АФФА.
Как передает Day.Az, договоренность по этому поводу достигнута с Турецкой футбольной федерацией.
Отметим, что время начала предстоящей 26 мая встречи пока не называется.
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