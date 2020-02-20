https://news.day.az/sport/1204721.html Пёс стащил мяч и прервал футбольный матч в Турции - ВИДЕО
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Пёс стащил мяч и прервал футбольный матч в Турции - ВИДЕО
Четвероногий нарушитель спортивного регламента выбежал на футбольный стадион в Стамбуле во время игры между клубами Карагюмрюк Спор и Гиресунспор.
Игривый лабрадор не дал игроку пробить штрафной и утащил мяч. Спортсменам пришлось отвлекать внимание пса, чтобы отнять у него спортивный снаряд. В конечном итоге полузащитник Зеки Йылдырым насильно унёс упрямого питомца с поля и игра была продолжена, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Футбольная встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу клуба Карагюмрюк Спор.
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