Легендарный бразильский футболист, единственный трехкратный чемпион мира Эдсон Арантес ди Насименто, или попросту Пеле, увековечен в музее сборной Бразилии по футболу. В честь бразильца установлена восковая скульптура, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сам Пеле не смог присутствовать на церемонии презентации фигуры, однако представители Бразильской конфедерации футбола сами приехали к нему домой и сообщили тому о знаковом событии. Пеле не мог не отреагировать на фигуру в свою честь.

"Скульптура намного красивее меня, - признается 79-летний бразилец. - Возможность оставить такие добрые послания и воспоминания будущему поколению - это большой дар от бога. От всего сердца благодарю всех и бога за то, что в данный момент нахожусь в добром здравии".