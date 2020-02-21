https://news.day.az/sport/1205014.html Футболисты «Арсенала» поддержали растерявшегося на поле мальчика - ФОТО
Футболисты «Арсенала» поддержали растерявшегося на поле мальчика - ФОТО
Перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Арсеналом" и "Олимпиакосом" (1:0) случился забавный эпизод.
Мальчик, выводивший игроков на поле, растерялся и не знал куда ему идти, когда остальные дети ушли с поля, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Футболисты "Арсенала" позвали мальчика к себе. В итоге на командном фото игроки лондонского клуба запечатлены вместе с ним.
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