https://news.day.az/sport/1205034.html Неймар назвал топ-5 футболистов современности
Неймар назвал топ-5 футболистов современности
Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар назвал топ-5 футболистов современности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Примечательно, что бразильский форвард не включил в этот список португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Месси, Луис Суарес, Мбаппе, Погба и Эден Азар. Я бы со многими футболистами хотел сыграть в одной команде - например, с Ромарио. Еще с Роналдо, хотя я принял участие в его прощальном матче. А еще Зидан и Ибрагимович", - заявил Неймар.
Стоит отметить, что с Килианом Мбаппе Неймар выступает в "ПСЖ", а вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом защищал цвета "Барселоны".
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