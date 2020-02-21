Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар назвал топ-5 футболистов современности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Примечательно, что бразильский форвард не включил в этот список португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Месси, Луис Суарес, Мбаппе, Погба и Эден Азар. Я бы со многими футболистами хотел сыграть в одной команде - например, с Ромарио. Еще с Роналдо, хотя я принял участие в его прощальном матче. А еще Зидан и Ибрагимович", - заявил Неймар.

Стоит отметить, что с Килианом Мбаппе Неймар выступает в "ПСЖ", а вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом защищал цвета "Барселоны".