Сборная Азербайджана по пара пауэрлифтингу завоевала золотую медаль на Кубке мира в Манчестере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, Парвин Мамедов успешно завершил выступление в составе сборной.

Азербайджанский спортсмен завоевал "золото" в весовой категории 49 кг, подняв 146 кг.

Второе место занял британец Адам Олдерман, третье - японский спортсмен Тетсуо Нисизаки.

В настоящее время сборная Азербайджана занимает третье место на Кубке мира с одной золотой медалью.

Благодаря этой победе П.Мамедов увеличил свои лицензионные баллы и шансы на получение путевки на летние Паралимпийские игры в Токио.

На втором ЧМ нынешнего сезона, который проходит с 20 по 23 февраля, выступают четыре наших спортсмена. В соревнованиях участвуют 117 атлетов.

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