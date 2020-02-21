Ирландский боец MMA Конор Макгрегор прокомментировал официальную афишу турнира UFC 249, опубликованную сегодня пресс-службой UFC. Центральным событием вечера в Бруклине 18 апреля станет поединок российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В восторге! Удачи, парни", - написал Макгрегор

Напомним, Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля 2020 года. Бой состоится на турнире UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк, США), где свои матчи проводит команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Нью-Йорк Айлендерс (New York Islanders).