Назначены главные тренеры сборных Азербайджана еще двух возрастных групп.

Как передает Day.Az со ссылкой на аzerisport.com, стали известны новые наставники сборных U-16 и U-18.

В соответствии с рекомендацией Тренерского комитета АФФА, U-18 возглавил Эльхан Абдуллаев, U-16 - Агиль Набиев.