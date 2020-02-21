https://news.day.az/sport/1205186.html Назначены новые главные тренеры сборных Азербайджана
Назначены новые главные тренеры сборных Азербайджана
Назначены главные тренеры сборных Азербайджана еще двух возрастных групп.
Как передает Day.Az со ссылкой на аzerisport.com, стали известны новые наставники сборных U-16 и U-18.
В соответствии с рекомендацией Тренерского комитета АФФА, U-18 возглавил Эльхан Абдуллаев, U-16 - Агиль Набиев.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре