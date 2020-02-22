"Челси" на своем поле обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби в рамках 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча прошла в субботу, 22 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 15-й минуте синих вывел вперед Оливье Жиру. В начале второго тайма преимущество "Челси" удвоил Маркос Алонсо. На 89-й минуте защитник "аристократов" Антонио Рюдигер забил мяч в свои ворота.

Победа позволила "Челси" набрать 44 очка и закрепиться на четвертом месте в турнирной таблице. "Тоттенхэм" с 40 очками располагается на пятой позиции.

В следующем туре "Челси" 29 февраля на выезде встретится с "Борнмутом". "Тоттенхэм" днем позже на своем поле примет "Вулверхэмптон".