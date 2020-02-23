Три матча чемпионата Италии по футболу в высшем дивизионе, которые должны были пройти в воскресенье, перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, комментарий которого приводит портал Football Italia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министр спорта Винченцо Спадафора намерен приостановить все спортивные мероприятия, запланированные на воскресенье в регионах Венето и Ломбардия", - сказал Конте.

В этих регионах в воскресенье должны были пройти матчи "Интер" - "Сампдория", "Верона" - "Кальяри" и "Аталанта" - "Сассуоло". В субботу в Италии были отменены 42 матча в любительских и молодежных лигах.

Число зараженных коронавирусом растет в Италии на протяжении последних двух дней ежечасно, и сейчас оно достигло 76 человек. Инфицированные выявлены в Ломбардии, Венето, Пьемонте, Эмилии-Романье и Лацио, два человека скончались от коронавируса. Наибольшее число заболевших в северной области Ломбардия, где 10 городов с 50 тыс. жителей полностью изолированы. В Италии уже было ранее объявлено чрезвычайное положение в связи распространением вируса и перекрыто авиасообщение с Китаем.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По сообщениям центрального телевидения Китая, количество летальных исходов в стране составило 2348 случаев, выздоровели почти 20,8 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,4 тыс.