Азербайджанский боец ММА Вугар Керемов (66кг, прозвище -Вуги) стал победителем Rizin Gran Prix в городе Хамамацу (Япония), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В трехраундовом поединке он победил американца Кайла Агуона. Наш 28-летний спортсмен, несмотря на разбитую во время боя бровь, был объявлен победителем единогласным решением судей.

Rizin fighting federation (сокр. Rizin или Rizin FF) - японская спортивная организация, занимающаяся промоушеном боёв по смешанным единоборствам. Создана в 2015 году.

Смешанные боевые искусства (также MMA - от англ. Mixed martial arts) - боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер).

Напомним, что в конце 2019 года азербайджанский боец ММА Тофик Мусаев также стал победителем Rizin Gran Prix.