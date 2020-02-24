После завершения сегодняшнего поединка 23-го тура чемпионата Турции, в котором "Фенербахче" принимал на своем поле "Галатасарай" (счет1:3), между президентом хозяев поля Али Кочем и болельщиками произошла рукопашная драка, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

По сообщению турецких СМИ, Коч не выдержав оскорблений, посыпавшихся на него с трибун, перескочил через ограждение и набросился на болельщиков.

Отметим, что впервые после 21-летнего перерыва "Галатасарай" победил в гостях "Фенербахче".

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