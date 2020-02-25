В 27-м туре АПЛ "Ливерпуль" на своем поле одержал волевую победу над "Вест Хэмом" (3:2), передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Команда Юргена Клоппа уступала по ходу второго тайма 1:2, однако на 68-й минуте Мохамед Салах сравнял счет, а на 81-й Садьо Мане забил победный мяч.

"Красные" выиграли 18-й матч в АПЛ подряд, а всего в 27 играх лиги одержали 26 побед, сыграв в октябре вничью с "Манчестер Юнайтед" (0:0) в гостях.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ с 22-очковым отрывом от "Манчестер Сити", идущего вторым.

Ливерпуль - Вест Хэм 3:2 (1:1, 2:1)

Дата проведения

24 февраля, 23.00, "Энфилд"

превью матча онлайн статистика

Голы:

1:0 - 9 Вейналдум, 1:1 - 12 Диоп, 1:2 - 54 Форнальс, 2:2 - 68 Салах, 3:2 - 81 Мане.

Ливерпуль - Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 57), Фабиньо, Вейналдум, Салах, Фирмино, Мане (Матип, 90).

Вест Хэм - Фабианьски, Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Райс, Соучек (Форнальс, 47), Снодграсс (Боуэн, 84), Нобл, Фелипе Андерсон (Аллер, 65), Антонио.

Предупреждения:

Райс (51), Диоп (66), Нобл (80).

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