Американский боксер Деонтей Уайлдер назвал причину поражения от британца Тайсона Фьюри в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. Его слова приводит ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уайлдер посчитал, что его костюм для выхода на ринг оказался слишком тяжелым, из-за чего с начала поединка у него возникли проблемы с ногами. "Многие говорили, что со мной что-то не так. Я предполагаю, что ноги отказали из-за костюма. Я впервые примерил его вечером перед боем. Он весил больше 18 килограммов", - заявил он.

Боксер рассказал, что костюм был посвящен Месяцу афроамериканской истории (Black History Month), который ежегодно отмечается американцами и канадцами в феврале. "Я хотел, чтобы он выглядел эффектно, и очевидно пожертвовал ради этого всем остальным", - подытожил он.

Поединок между Фьюри и Уайлдером прошел 23 февраля в Лас-Вегасе. Британский боксер победил соперника техническим нокаутом в седьмом раунде.

Для американца это первое поражение на профессиональном ринге, у него в активе 42 победы и одна ничья. Фьюри является непобежденным бойцом - у него за плечами 30 побед при единственной ничьей.