Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что решение по проведению Олимпийских игр - 2020 в Токио будет принято через три месяца, сообщает AP News.

Напомним, что вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019. Сейчас болезнь распространилась по всему миру.

"Мы ждем до конца мая. Надеюсь, что эпидемия окажется под контролем. Если нет, то рассмотрим вопрос отмены соревнований", - сообщил Паунд.