Лондонский "Челси" в домашнем матче уступил мюнхенской "Баварии" со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Счет во встрече был открыт только во втором тайме. Сперва на 51-й минуте отличился хавбек немецкого клуба Серж Гнабри. Спустя три минуты он удвоил преимущество гостей, а на 76-й минуте польский форвард гостей Роберт Левандовски довел счет до разгромного.

"Челси" доигрывал матч вдесятером. На 83-й минуте прямую красную карточку получил Маркос Алонсо.

В другом матче 1/8 финала турнира итальянский "Наполи" сыграл вничью с испанской "Барселоной" (1:1) .На гол Дриса Мертенсе точным ударом ответил Антуан Гризманн.

Ответный матч пройдет в Германии 18 марта.

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