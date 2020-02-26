«Бавария» разгромила «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов - ВИДЕО
Лондонский "Челси" в домашнем матче уступил мюнхенской "Баварии" со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Счет во встрече был открыт только во втором тайме. Сперва на 51-й минуте отличился хавбек немецкого клуба Серж Гнабри. Спустя три минуты он удвоил преимущество гостей, а на 76-й минуте польский форвард гостей Роберт Левандовски довел счет до разгромного.
"Челси" доигрывал матч вдесятером. На 83-й минуте прямую красную карточку получил Маркос Алонсо.
В другом матче 1/8 финала турнира итальянский "Наполи" сыграл вничью с испанской "Барселоной" (1:1) .На гол Дриса Мертенсе точным ударом ответил Антуан Гризманн.
Ответный матч пройдет в Германии 18 марта.
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