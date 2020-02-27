https://news.day.az/sport/1206943.html Сборная Швейцарии выбрала место для тренировок в Баку
Сборная Швейцарии выбрала место для тренировок в Баку
Сборная Швейцарии по футболу определилась с местом проведения тренировок и базой команды на время двух матчей ЕВРО-2020 против Уэльса и Турции в Баку, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.
Швейцарцы будут проживать в столичном отеле Bilgah Beach, а для тренировок выбрали стадион "Далга Арена".
Сборная Швейцарии дважды приедет в Баку и будет находиться в столице Азербайджана с 8 по 13 июня и с 19 по 22 июня.
Между этими датами швейцарцы отправятся на матч с Италией в Рим.
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