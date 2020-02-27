Сборная Швейцарии по футболу определилась с местом проведения тренировок и базой команды на время двух матчей ЕВРО-2020 против Уэльса и Турции в Баку, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

Швейцарцы будут проживать в столичном отеле Bilgah Beach, а для тренировок выбрали стадион "Далга Арена".

Сборная Швейцарии дважды приедет в Баку и будет находиться в столице Азербайджана с 8 по 13 июня и с 19 по 22 июня.

Между этими датами швейцарцы отправятся на матч с Италией в Рим.