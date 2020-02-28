"Манчестер Юнайтед" дома одержал разгромную победу над "Брюгге" (5:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд", передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

В составе команды Уле Гуннара Сульшера отличились нападающий Одион Игало, полузащитники Бруну Фернандеш, Скотт Мактоминэй и дубль на счету Фреда.

"Брюгге" играл в меньшинстве с 22-й минуты матча. Красную карточку получил защитник Симон Дели.

По сумме двух встреч "МЮ" победил "Брюгге" (общий счет - 5:1) и вышел в 1/8 финала ЛЕ.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Брюгге" (Бельгия) - 5:0 (3:0)

Голы: Бруну Фернандеш, 27 - с пенальти (1:0). Игало, 34 (2:0). Мактоминэй, 41 (3:0). Фред, 82 (4:0). Фред, 90+3 (5:0).

"Манчестер Юнайтед" (Англия): Ромеро, Шоу, Магуайр, Байи, Ван-Биссака, Мата, Фред, Бруну Фернандеш (Лингард, 65), Мактоминэй (Гринвуд, 72), Игало, Джеймс (Чонг, 46).

"Брюгге": Миньоле, Мехеле, Дели, Рикка, Клинтон Мата (Митрович, 62), Коссуну, Де Кейпер, Ритс (Де Кетеларе, 79), Ванакен, Окереке, Тау (Диатта, 61).

Удаление: Дели, 23.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

27 февраля. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

Первый матч: 1:1

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