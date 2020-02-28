Стефан Костов, игрок команды "Академия Пандев", выступающей в первой футбольной лиге Македонии, получил красную карточку и был удалён с поля во время игры с клубом "Гёрче-Петров", передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Странный футбольный инцидент был запечатлён на прошлой неделе. Игрок, чтобы остановить атаку, выбил спортивный снаряд у противника, используя второй мяч.

Стефан Костов, грубо нарушивший правила и сорвавший нападение, получив красную карточку, пытался оспорить своё удаление, но судья был непоколебим.

В итоге клуб "Гёрче-Петров" одержал победу над соперником с минимальным счётом.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

