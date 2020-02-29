Полузащитник футбольного клуба "Дандолк" Джордан Флорес стал автором эффектного гола в ворота "Шемрок Роверс" в матче четвертого тура чемпионата Ирландии. Гол вышел настолько на загляденье, что его оценили даже в Международном футбольном союзе (ФИФА), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На 22 минуте матча футболисты "Дандолка" при счете 1:0 в пользу своего соперника получили право на угловой. Мяч после подачи с угла поля лег точно на ногу Флоресу, и тот в одно касание слета отправил мяч в дальний верхний угол ворот "Шемрока".

В ФИФА моментально отреагировали на результативный удар Флореса, предположив, что этот выстрел Флореса может стать номинантом на премию Ференца Пушкаша за самый красивый гол года.

Примечательно, что этот гол не спас "Дандолк" от итогового поражения. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Шемрока".

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