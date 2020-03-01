https://news.day.az/sport/1207711.html Вторая ракетка мира Надаль выиграл турнир в Акапулько

Вторая ракетка мира Надаль выиграл турнир в Акапулько

Спорт, 1 марта 2020 09:51 177

Испанец Рафаэль Надаль обыграл американца Тейлора Фрица в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мексиканском Акапулько, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Призовой фонд турнира составлял $1,845 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 33-летнего испанца. Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут. Ранее теннисисты не встречались друг с другом.

Надаль занимает второе место в рейтинге АТР и является 19-кратным победителем турниров серии Большого шлема. Всего на его счету 85 титулов в одиночном разряде, он третий раз победил на турнире в Акапулько. Помимо этого, он является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году Надаль завоевал золото в одиночном разряде, а в 2016-м - в парном.

22-летний Фриц располагается на 35-й строчке рейтинга, на его счету один титул на турнирах АТР. Высшим достижением американца на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2019, 2020) и Открытого чемпионата США (2018).

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