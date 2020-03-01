Чемпионат Италии по футболу может быть не доигран в связи с переносом матчей турнира из-за коронавируса. Такое мнение высказал генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее организаторы чемпионата страны перенесли пять матчей 26-го тура, которые должны были пройти 29 февраля и 1 марта, на 13 мая. Изначально эти встречи планировалось провести при пустых трибунах.

"Если и другие матчи будут перенесены, мы действительно рискуем не завершить текущий сезон, турнир уже несет потери, - сказал Маротта. - Мы оказались в безвыходной ситуации. Пока с ситуацией справляются плохо, все должно было решаться быстрее. Президент Серии А допустил ошибку, приняв решение, не проконсультировавшись с клубами, это неприемлемо".