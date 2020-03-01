1 марта в Зальцбурге (Австрия) завершился турнир серии Каратэ1 Премьер-лига.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, в третий день турнира азербайджанские каратисты завоевали две медали.

Рафиз Гасанов (67 кг) в финале победил Луку Марески (Италия), а Ирина Зарецка (68 кг) выиграла у своей соперницы и стала третьей.

Айхан Мамаев (84 кг) и Асиман Гурбанлы (+84 кг) проиграли свои бои за третье место.