https://news.day.az/sport/1207817.html Азербайджанский каратист стал победителем австрийской премьер-лиги
Азербайджанский каратист стал победителем австрийской премьер-лиги
1 марта в Зальцбурге (Австрия) завершился турнир серии Каратэ1 Премьер-лига.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, в третий день турнира азербайджанские каратисты завоевали две медали.
Рафиз Гасанов (67 кг) в финале победил Луку Марески (Италия), а Ирина Зарецка (68 кг) выиграла у своей соперницы и стала третьей.
Айхан Мамаев (84 кг) и Асиман Гурбанлы (+84 кг) проиграли свои бои за третье место.
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