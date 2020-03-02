https://news.day.az/sport/1207855.html Сегодня в УЕФА обсудят возможную отмену Евро из-за коронавируса
Сегодня в УЕФА обсудят возможную отмену Евро из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал, что существует возможная угроза отмены Евро-2020 из-за коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает AS.
2 марта в Амстердаме состоится заседание Исполнительного комитета УЕФА, где будет обсуждаться вопрос распространения вируса в Европе.
Напомним, что в Италии отменили пять матчей национального чемпионата. Также под вопросом проведение летних Олимпийских игр в Токио.
В УЕФА заявили, что организация сотрудничает с национальными здравоохранительными учреждениями и правительствами и следит за ситуацией.
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