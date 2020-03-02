«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка Лиги - ВИДЕО
"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" в финале Кубка английской Лиги, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.
Лондон, стадион Уэмбли
"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:2 (1:2)
Голы: Саматта 41 - Кун Агуэро 20, Родри 30
"Астон Вилла": Нюланд, Жильбер, Энгелс, Мингс, Таргетт, Дуглас Луис, Накамба, Аль-Мохамади (Трезеге 70), Грилиш, Эль-Гази (Хурихейн 70), Саматта (Дэвис 80)
Главный тренер: Смит Дин.
"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко, Гюндоган (Де Брюйне 58), Родри, Фоден, Сильва (Бернарду Силва 77), Стерлинг, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 83)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Стерлинг 57, Родри 60, Аль-Мохамади 68, Накамба 72, Мингс 90+3
Судья: Мэйсон Ли.
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