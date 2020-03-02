"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" в финале Кубка английской Лиги, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

Лондон, стадион Уэмбли

"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:2 (1:2)

Голы: Саматта 41 - Кун Агуэро 20, Родри 30

"Астон Вилла": Нюланд, Жильбер, Энгелс, Мингс, Таргетт, Дуглас Луис, Накамба, Аль-Мохамади (Трезеге 70), Грилиш, Эль-Гази (Хурихейн 70), Саматта (Дэвис 80)

Главный тренер: Смит Дин.

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко, Гюндоган (Де Брюйне 58), Родри, Фоден, Сильва (Бернарду Силва 77), Стерлинг, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 83)

Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Стерлинг 57, Родри 60, Аль-Мохамади 68, Накамба 72, Мингс 90+3

Судья: Мэйсон Ли.

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