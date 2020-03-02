Тренировки молодежной команды "Ювентуса" в срочном порядке были приостановлены из-за симптомов на коронавирус, которые появились у трех игроков футбольного клуба "Пьянеса" из Серии С. Об этом сообщает официальный сайт туринцев, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.

Ювентус U-23 провел поединок против "Пьянесы" (1:0) 23 февраля, поэтому руководство "старой синьоры" приняло решение отправить своих футболистов на временный карантин в профилактических целях.

Отмечается, что за шесть последних дней ни один игрок Ювентуса не показал симптомов заражения коронавирусом, однако все игроки по-прежнему находятся под пристальным медицинским наблюдением.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Италии перенесли большинство поединков 26-го тура Серии А, включая Ювентус - Интер.