Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри уже летом 2020 года планирует встретиться с американцем Деонтеем Уайлдером. Бой-реванш должен пройти 18 июля в Лас-Вегасе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Эта дата оказалась оптимальной как для ESPN, так Fox, которые покажут бой-реванш. В середине июля баскетбольный плей-офф уже закончится, а в бейсболе сезон в самом разгаре. Это идеальное время для боя", - цитирует сопромоутера британского боксера Боба Арума ESPN.

Напомним, что 23 февраля Фьюри в повторном поединке техническим нокаутом победил Уайлдера, отобрав у него чемпионский пояс WBC.