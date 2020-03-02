https://news.day.az/sport/1208028.html Стала известна дата боя-реванша между Фьюри и Уайлдером
Стала известна дата боя-реванша между Фьюри и Уайлдером
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри уже летом 2020 года планирует встретиться с американцем Деонтеем Уайлдером. Бой-реванш должен пройти 18 июля в Лас-Вегасе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Эта дата оказалась оптимальной как для ESPN, так Fox, которые покажут бой-реванш. В середине июля баскетбольный плей-офф уже закончится, а в бейсболе сезон в самом разгаре. Это идеальное время для боя", - цитирует сопромоутера британского боксера Боба Арума ESPN.
Напомним, что 23 февраля Фьюри в повторном поединке техническим нокаутом победил Уайлдера, отобрав у него чемпионский пояс WBC.
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