Встреча за Суперкубок УЕФА 2023 года состоится в России. Как сообщается на сайте УЕФА, матч примет Казань, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Место проведения выбрали на исполкоме УЕФА в Амстердаме. Таким образом, Россия впервые примет матч за Суперкубок на своей территории.

До этого Россия уже принимала главные матчи клубных европейских турниров. В 1999 году в Москве прошел финал Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы). В 2008 году российская столица приняла финал Лиги чемпионов. В 2021 году финал ЛЧ примет Санкт-Петербург.