https://news.day.az/sport/1208120.html Казань примет матч за Суперкубок УЕФА-2023
Казань примет матч за Суперкубок УЕФА-2023
Встреча за Суперкубок УЕФА 2023 года состоится в России. Как сообщается на сайте УЕФА, матч примет Казань, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.
Место проведения выбрали на исполкоме УЕФА в Амстердаме. Таким образом, Россия впервые примет матч за Суперкубок на своей территории.
До этого Россия уже принимала главные матчи клубных европейских турниров. В 1999 году в Москве прошел финал Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы). В 2008 году российская столица приняла финал Лиги чемпионов. В 2021 году финал ЛЧ примет Санкт-Петербург.
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