В Азербайджане отложен первый тур Кубка Баку по шоссейному велосипеду, который должен был пройти 7-8 марта, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта.

Как говорится в сообщении, Федерация до 10 марта приостановила тренировки и учебный процесс во всех велосипедных подразделениях.

Это сделано с целью предотвращения угрозы, которую может создать на территории страны инфекция коронавируса.

На Республиканском велотреке и других велосипедных подразделениях осуществляются профилактические и дезинфекционные работы.

Кроме того, перенесены игры чемпионата Азербайджана по баскетболу, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Федерацию баскетбола.

Как говорится в сообщении, этот шаг принят в рамках неотложных мер по пресечению угрозы, которую может создать на территории Азербайджана инфекция коронавируса (COVİD-19).

По решению Федерации, отложены матчи XXI тура Суперлиги Азербайджана - чемпионата страны по баскетболу - среди мужчин, которые должны были состояться сегодня и намеченные на 5 марта.

Дата матчей будет уточнена.