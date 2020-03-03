Определились соперники сборной Азербайджана в Лиге наций
Сегодня в Амстердаме (Нидерланды) проходит жеребьевка групповой стадии Лиги наций по футболу сезона 2020/21.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, своих потенциальных соперников по Дивизиону C узнала и сборная Азербайджана, которая перед жеребьевкой была определена в 4-ю корзину. Наша команда попала в группу 1, где сыграет со сборными Люксембурга, Кипра и Черногории.
Группа 1. Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория.
Группа 2. Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия.
Группа 3. Молдова, Словения, Косово, Греция.
Группа 4. Казахстан, Литва, Беларусь, Албания.
Календарь матчей группового этапа дивизиона С
1-й тур: 3-5 сентября 2020 года
2-й тур: 6-8 сентября 2020 года
3-й тур: 8-10 октября 2020 года
4-й тур: 11-13 октября 2020 года
5-й тур: 12-14 ноября 2020 года
6-й тур: 15-17 ноября 2020 года
Церемония жеребьевки началась в 21:00 по бакинскому времени.
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