Сегодня в Амстердаме (Нидерланды) проходит жеребьевка групповой стадии Лиги наций по футболу сезона 2020/21.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, своих потенциальных соперников по Дивизиону C узнала и сборная Азербайджана, которая перед жеребьевкой была определена в 4-ю корзину. Наша команда попала в группу 1, где сыграет со сборными Люксембурга, Кипра и Черногории.

Группа 1. Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория.

Группа 2. Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия.

Группа 3. Молдова, Словения, Косово, Греция.

Группа 4. Казахстан, Литва, Беларусь, Албания.

Календарь матчей группового этапа дивизиона С

1-й тур: 3-5 сентября 2020 года

2-й тур: 6-8 сентября 2020 года

3-й тур: 8-10 октября 2020 года

4-й тур: 11-13 октября 2020 года

5-й тур: 12-14 ноября 2020 года

6-й тур: 15-17 ноября 2020 года

Церемония жеребьевки началась в 21:00 по бакинскому времени.