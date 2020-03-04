https://news.day.az/sport/1208820.html Футболист пробил пенальти и отправил в нокаут тучного вратаря - ВИДЕО
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Футболист пробил пенальти и отправил в нокаут тучного вратаря - ВИДЕО
Курьёзный эпизод во время пробития 11-метрового был запечатлён одним из очевидцев футбольного поединка, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Молодой человек, имеющий лишнюю массу тела, решил проверить свою реакцию и встал на ворота.
Футболист нанёс сокрушительный удар и мяч поразил голову неопытного вратаря, который упал возле штанги и чуть не завалил ворота, но не пропустил гол.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре