Курьёзный эпизод во время пробития 11-метрового был запечатлён одним из очевидцев футбольного поединка, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Молодой человек, имеющий лишнюю массу тела, решил проверить свою реакцию и встал на ворота.

Футболист нанёс сокрушительный удар и мяч поразил голову неопытного вратаря, который упал возле штанги и чуть не завалил ворота, но не пропустил гол.

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