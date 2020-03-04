Баку продвинулся в рейтинге 50 лучших спортивных городов мира 2019 года.

Как передает Day.Az, рейтинг составлен глобальной коммуникационной фирмой "Burson Cohn & Wolfe" (BCW). Согласно таблице, столица Азербайджана заняла 35 место. В 2017 году Баку занимал 41 место, в 2018 - 40 место, а в 2019 - 38 место.

Сейчас столица Азербайджана, располагаясь на 35-й позиции, опережает такие города, как Сочи, Стокгольм, Рим, Амстердам, Сеул, Стамбул и другие.

Впервые за 8-летнюю историю рейтинга на 1-е место поднялся Нью-Йорк, опередив многолетнего лидера - Лондон. Париж, Лос-Анджелес и Лозанна остаются в пятерке лучших спортивных городов мира. В десятку также входят Токио, Барселона, Манчестер, Торонто и Мадрид.

Вне первой десятки такие города, как Берлин (14-е место), Пекин (16-е), Сидней (17-е) Мюнхен (22-е), Москва (24-е), Дубай (28-е), Рио-де-Жанейро (34-е).

Отметим, что рейтинг был составлен на основе мыслей и анализов международных федераций и спортивных СМИ. На этот раз обращалось внимание на то, как часто в каждом городе слово "спорт" употреблялось в социальных сетях, блогах и веб-сайтах. Результаты предыдущих лет основывались на опросе среди избранной группы экспертов и общественности.