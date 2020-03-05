Защитник польского клуба "ЛКС Лодзь" Мацей Домбровски уже на 6-й минуте матча против "Арки" был вынужден покинуть поле. Защитник получил перелом носа. Травму он нанес сам себе, передает Day.Az со ссылкой на 24tv.ua.

Во время подачи с углового Домбровски пытался пробить в падении через себя. Но удар по мячу не удался. Однако игрок попал коленом себе в лицо.

От этого удара у игрока потекла кровь из носа. На поле вышли медики, которые оказали ему первую помощь. Они же констатировали у него перелом носа.

Сам матч закончился вничью 1:1. "ЛКС Лодзь" удалось спасти ничью на 90+4 минуте.

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