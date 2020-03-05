Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) 7-8 марта впервые организует Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На турнире, который пройдет в Национальной арене гимнастики в Баку, выступят юниоры 2003-2006 годов рождения. В соревнованиях примут участие гимнасты из семи стран.

AGF Junior Trophy станет тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

Азербайджан на турнире AGF Junior Trophy представят Рамин Дамиров, Мансум Сафаров, Анар Гасанов, Расул Ахмедзаде и Агакязым Рустамов.

Анар Гасанов и Расул Ахмедзаде выступят на соревновании в индивидуальном многоборье, Агакязым Рустамов представит вольные упражнения и программу на снаряде конь-махи, Мансум Сафаров будет соревноваться в вольных упражнениях, на кольцах, в опорном прыжке, на параллельных брусьях, перекладине, Рамин Дамиров выступит на снаряде конь-махи, кольцах, в опорном прыжке, на параллельных брусьях и перекладине.

В представляемом вниманию читателей видеоролике азербайджанские гимнасты отмечают, что выступать на родной арене очень ответственно, и они усиленно готовятся к соревнованию. По словам гимнастов, поддержка зрителей очень поможет им во время соревнования.