https://news.day.az/sport/1209245.html Футболист "Тоттенхэма" подрался с фанатом после поражения - ВИДЕО
Футболист "Тоттенхэма" подрался с фанатом после поражения - ВИДЕО
Полузащитник футбольного клуба "Тоттенхэм" Эрик Дайер устроил драку с одним из болельщиков после поражения от "Норвича" в Кубке Англии.
BBC сообщает, что на протяжении всей игры фанат сыпал оскорблениями в адрес младшего брата футболиста, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
После того, как прозвучал финальный свисток, 26-летний футболист залез на трибуну и устроил потасовку с болельщиком, однако вскоре был остановлен охраной.
Основное и дополнительное время матча завершилось ничьей (1:1). В серии пенальти "Норвич" одолел "Тоттенхэм" со счетом 3:2.
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