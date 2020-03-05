Полузащитник футбольного клуба "Тоттенхэм" Эрик Дайер устроил драку с одним из болельщиков после поражения от "Норвича" в Кубке Англии.

BBC сообщает, что на протяжении всей игры фанат сыпал оскорблениями в адрес младшего брата футболиста, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

После того, как прозвучал финальный свисток, 26-летний футболист залез на трибуну и устроил потасовку с болельщиком, однако вскоре был остановлен охраной.

Основное и дополнительное время матча завершилось ничьей (1:1). В серии пенальти "Норвич" одолел "Тоттенхэм" со счетом 3:2.

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