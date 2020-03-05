Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти оштрафован Футбольной ассоциацией Англии на восемь тысяч фунтов за поведение в матче 28-го тура чемпионата страны против "Манчестер Юнайтед" (1:1), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Итальянский специалист в концовке игры с "Красными дьяволами" вышел на поле и начал спорить с судьей Крисом Каваной, который отменил гол "ирисок" после ВАР. Арбитр встречи в итоге показал Анчелотти красную карточку.

"Я попросил судью объясниться после матча, а он удалил меня. После этого мы все-таки пообщались, но наш разговор с ним я сохраню в секрете", - сказал после игры итальянец.

Как сообщает пресс-служба "Эвертона", Анчелотти признал, что его поведение было неподобающим и согласился с наказанием.

Напомним, 60-летний специалист возглавил английскую команду в декабре 2019 года. Под его руководством "ириски" провели 11 матчей - пять побед, три ничьи и три поражения.

"Эвертон" с 37 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, в следующем туре "синие" на выезде сыграют в Лондоне с "Челси".