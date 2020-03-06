Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов опроверг информацию ФИДЕ о том, что он отказался от участия в турнире претендентов 2020 года "по личным причинам".

Как передает Day.Az, ранее на сайте международной шахматной федерации было размещено сообщение о том, что азербайджанский гроссместер "проинформировал ФИДЕ о своем решении отказаться от выступления в турнире претендентов 2020 года "по личным причинам".

"Уважаемые соотечественники, любители шахмат, все шахматное сообщество, коллеги и друзья. Это некорректно, у меня нет личных причин для отказа от участия в турнире. Очень скоро выступлю с заявлением и представлю письма, которые были отправлены в ФИДЕ, и их ответы", - написал Т.Раджабов в социальной сети Инстаграм.