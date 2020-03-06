Бакинский Олимпийский стадион - в тройке крупнейших арен ЕВРО-2020

Бакинский Олимпийский стадион вошел в тройку крупнейших по вместимости арен чемпионата Европы 2020 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на британский таблоид Daily Mail, согласно материалу, Бакинский Олимпийский стадион занимает третье место по вместимости среди арен предстоящего в этом году чемпионата Европы после лондонского "Уэмбли" (90 тыс.) и мюнхенского "Альянц Арена" (70 тыс.).

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Игры турнира примут Баку, Рим, Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

На Бакинском Олимпийском стадионе состоятся три матча группы A финальной стадии ЕВРО-2020 - 13,17 и 21 июня, - а также 4 июля четвертьфинал континентального первенства.