«Ювентус» заинтересован в приглашении Зидана

"Ювентус" заинтересован в приглашении главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

По информации источника, туринцы готовы предложить Зидану контракт на три года с зарплатой 7 миллионов фунтов за сезон.

Сообщается, что президент клуба Андреа Аньелли поддерживает теплые отношения с французским специалистом. В свою очередь Зидан рассматривает возможность перехода в итальянскую команду, но не хочет, чтобы клуб платил неустойку за разрыв контракта с "Реалом".

Считается, что Зидан и президент "Реала" Флорентино Перес уважают друг друга, но, вероятно, могут расстаться этим летом на фоне слухов о недовольстве ряда ведущих игроков.

Зидан предполагает, что благодаря его приходу в клуб "Ювентус" сможет приобрести лучших игроков мира, а также привлечет новых спонсоров. Туринцы считают француза идеальным кандидатом на роль главного тренера команды, который приведет клуб к победе в Лиге чемпионов.

Срок нынешнего контракта Зидана с "Реалом" истекает летом 2022 года.