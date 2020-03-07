На Национальной арене гимнастике в Баку для спортсменов созданы все условия

Украинский гимнаст Владимир Костюк, участвующий в первом Международном турнире по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy, остался доволен своим выступлением в программе вольных упражнений в рамках квалификационных соревнований.

"Про свое выступление в программе вольных упражнений могу сказать, что рассчитывал на худшее. Так как травмировался, и на подготовку у меня было всего две недели. Поэтому и решил, что результат будет хуже", - сказал гимнаст.

Владимир Костюк уже выступал на Национальной арене гимнастики на соревнованиях в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019".

"На Национальной арене гимнастике в Баку мне нравится. Как и в прошлый визит, в этот раз тоже все организовано на высоком уровне. Здесь работают добрые, отзывчивые люди, которые всегда готовы оказать помощь. Для спортсменов созданы все условия, у нас было время и на тренировки перед самим соревнованием", - подчеркнул он.

По словам спортсмена, это его первые соревнования в 2020 году, поэтому они для него имеют важное значение.

Вспоминая, что на соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках фестиваля "EYOF Baku 2019" он завоевал три медали - "золото" в командном зачете, "серебро" на параллельных брусьях и "бронзу" на гимнастическом коне, Владимир Костюк подчеркнул, что хочет улучшить свой результат на текущем турнире.

"Конечно, хочу показать результат лучше, чем в предыдущий раз. Хочу стать первым!", - сказал он.

7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. В первый день проходят квалификационные соревнования, во второй день состоятся финалы по отдельным снарядам.

AGF Junior Trophy станет тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

Азербайджан на турнире AGF Junior Trophy представляют Рамин Дамиров, Мансум Сафаров, Анар Гасанов, Расул Ахмедзаде и Агакязым Рустамов. Вне соревновательной программы в турнире также выступает азербайджанский гимнаст Самед Мамедли.