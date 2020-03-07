Расул Ахмедзаде вышел в финал AGF Junior Trophy в упражнении на гимнастическом коне

Азербайджанский гимнаст Расул Ахмедзаде с результатом 12.000 балла вышел в финал первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнении на гимнастическом коне, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал также вышли Радомир Стельмах (Украина), Дачи Долидзе (Грузия), Никита Мельников (Украина), Хуанг Йен-Чанг (Китайский Тайбэй), Хасан Булут (Турция), Мерт эфе Киличер (Турция) и Джорди Хагенаар (Нидерланды).

Другие азербайджанские гимнасты Анар Гасанов (11 место), Рамин Дамиров (16 место), Агакязым Рустамов (22 место) в финал в упражнении на гимнастическом коне не прошли.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих на Национальной арене гимнастики в Баку, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. В первый день проходят квалификационные соревнования, во второй день состоятся финалы по отдельным снарядам.

AGF Junior Trophy станет тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

Азербайджан на турнире AGF Junior Trophy представляют Рамин Дамиров, Мансум Сафаров, Анар Гасанов, Расул Ахмедзаде и Агакязым Рустамов. Вне соревновательной программы в турнире также выступает азербайджанский гимнаст Самед Мамедли.