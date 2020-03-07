Тони Фергюсон – Хабибу: «Ты – грязный и жирный кутаб»

Легковес UFC Тони Фергюсон обратился к чемпиону промоушена в легком весе Хабибу Нурмагомедову, обвинив его в избыточном весе, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

"Ты хочешь драться с Флойдом? У тебя выносливости не хватит! Грязный кутаб (мучное блюдо азербайджанской кухни, - прим. Sports.ru).Ты - жирный. Как Кормье по габаритам. Какой еще бокс? Я перед тобой", - сказал Фергюсон.