https://news.day.az/sport/1209904.html Тони Фергюсон – Хабибу: «Ты – грязный и жирный кутаб»
Тони Фергюсон – Хабибу: «Ты – грязный и жирный кутаб»
Легковес UFC Тони Фергюсон обратился к чемпиону промоушена в легком весе Хабибу Нурмагомедову, обвинив его в избыточном весе, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
"Ты хочешь драться с Флойдом? У тебя выносливости не хватит! Грязный кутаб (мучное блюдо азербайджанской кухни, - прим. Sports.ru).Ты - жирный. Как Кормье по габаритам. Какой еще бокс? Я перед тобой", - сказал Фергюсон.
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