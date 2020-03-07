Первый Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy проходит очень интересно. Об этом сказал в субботу Trend польский гимнаст Кристиан Куздра, передает Day.Az.

"Турнир AGF Junior Trophy проходит в увлекательной и упорной спортивной борьбе. Все участники хорошие спортсмены, сильные конкуренты и выиграть турнир будет для меня непросто. Это мой первый визит в Баку, я в восторге от Национальной арены гимнастики. Зал здесь большой и светлый", - сказал спортсмен.

Кристиан Куздра отметил, что пока не может точно сказать приедет ли он в Баку на Чемпионат Европы по мужской спортивной гимнастике.

"Если войду в состав сборной, то с удовольствием приеду. Чемпионат Европы - важное соревнование для каждого спортсмена", - добавил Куздра.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих на Национальной арене гимнастики в Баку, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. В первый день проходят квалификационные соревнования, во второй день состоятся финалы по отдельным снарядам.

AGF Junior Trophy станет тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая на Национальной арене гимнастики.

Азербайджан на турнире AGF Junior Trophy представляют Рамин Дамиров, Мансум Сафаров, Анар Гасанов, Расул Ахмедзаде и Агакязым Рустамов. Вне соревновательной программы в турнире также выступает азербайджанский гимнаст Самед Мамедли.