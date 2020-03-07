Федерация гимнастики Азербайджана прекрасно организовывает все соревнования. Об этом сказала в субботу Trend зрительница первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy Гюльнар Расулова, передает Day.Az.

"Мои дети занимаются гимнастикой профессионально, поэтому мы часто посещаем спортивные мероприятия на Национальной арене гимнастики. Мне очень нравится, как Федерация гимнастики Азербайджана подходит к организации всех соревнований - все корректно по времени и очень зрелищно. На трибунах всегда царит дружеская атмосфера. Знаю, что для спортсменов очень важна поддержка. Поэтому мы всегда приходим в арену, чтобы гимнасты ощущали, что мы сними, и это придавало им уверенности. Кстати, болельщики на трибунах поддерживают не только представителей своей страны, а всех участников соревнований", - сказала она.

Зрительница отметила, что в нашей стране подрастающее поколение проявляет большой интерес к гимнастике.

"В нашей стране много детей занимается гимнастикой, и с каждым годом их все больше и больше. Это замечательно, что у нас созданы такие хорошие условия, которые дают возможность нашим детям тренироваться и развиваться в спорте", - добавила Гюльнар Расулова.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих на Национальной арене гимнастики в Баку, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. В первый день проходят квалификационные соревнования, во второй день состоятся финалы по отдельным снарядам.

AGF Junior Trophy станет тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая на Национальной арене гимнастики.

Азербайджан на турнире AGF Junior Trophy представляют Рамин Дамиров, Мансум Сафаров, Анар Гасанов, Расул Ахмедзаде и Агакязым Рустамов. Вне соревновательной программы в турнире также выступает азербайджанский гимнаст Самед Мамедли.