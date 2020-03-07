Мансум Сафаров и Расул Ахмедзаде вышли в финал Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнении на перекладине

Азербайджанские гимнасты Мансум Сафаров (11.800 балла) и Расул Ахмедзаде (11.800 балла) вышли в финал первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнении на перекладине, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал также вышли Владимир Костюк (Украина), Радомир Стельмах (Украина), Хасан Булут (Турция), Мерт эфе Киличер (Турция), Чуанг Чиа-Лунг (Китайский Тайбэй) и Хуанг Йен-Чанг (Китайский Тайбэй).

Рамин Дамиров (11.100 балла, 13 место) и Анар Гасанов (10.550 балла,18 место) в финал в данной категории не вышли.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих в Национальной арене гимнастики в Баку, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. В первый день прошли квалификационные соревнования, во второй день состоятся финалы по отдельным снарядам.

AGF Junior Trophy станет тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

Азербайджан на турнире AGF Junior Trophy представляют Рамин Дамиров, Мансум Сафаров, Анар Гасанов, Расул Ахмедзаде и Агакязым Рустамов. Вне соревновательной программы в турнире также выступает азербайджанский гимнаст Самед Мамедли.