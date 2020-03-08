Женский чемпионат мира по хоккею отменен

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил об отмене чемпионата мира 2020 года среди женщин в Канаде из-за коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Associated Press.

Турнир должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в канадских городах Труро и Галифакс. В нем должны были принять участие десять сборных - Россия, США, Канада, Финляндия, Швейцария, Япония, Германия, Чехия, Дания и Венгрия.

По словам Фазеля, IIHF приняла решение отменить женский чемпионат мира, чтобы не рисковать здоровьем спортсменов и болельщиков. "Это все просто ужасно", - сказал глава федерации.

Также Фазель заявил, что решение о проведении мужского чемпионата мира в Швейцарии будет принято в середине апреля. "Конечно, мы все очень обеспокоены и постоянно мониторим ситуацию", - заявил швейцарец.