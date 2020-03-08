Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью раскритиковал свих игроков за ничью с "Бернли" в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, не все игроки "шпор" соответствуют высокому уровню и статусу чемпионата, в котором они играют.

"Это Премьер-лига, не все почему-то об этом сегодня поняли. Надеюсь, что в следующем году некоторые игроки смогут сделать выводы и исправиться. То, что было в этой игре - неприемлемо", - сказал Моуринью.