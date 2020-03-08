В Баку стартовали финальные соревнования первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy

В воскресенье на Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Сегодня пройдут финалы по отдельным снарядам.

В финальных соревнованиях Азербайджан представляют: в вольных упражнениях - Анар Гасанов и Мансум Сафаров, в упражнении на гимнастическом коне - Расул Ахмедзаде, в упражнении на снаряде кольца - Мансум Сафаров, в опорном прыжке - Мансум Сафаров и Рамин Дамиров, на параллельных брусьях Рамин Дамиров и Расул Ахмедзаде, на перекладине - Расул Ахмедзаде и Мансум Сафаров.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих на Национальной арене гимнастики, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. AGF Junior Trophy стал тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая на Национальной арене гимнастики.