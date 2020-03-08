Азербайджанские гимнасты с каждым соревнованием повышают свой уровень – грузинский тренер

На финальных соревнованиях настрой хороший, надеюсь, что сможем продемонстрировать хороший результат. Об этом сказал Trend тренер сборной Грузии Илья Вашакидзе, передает Day.Az.

"Из Грузии на первый Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy приехал только один спортсмен, другие наши гимнасты, к сожалению, травмированы, и не смогли выступить", - сказал он.

Вашакидзе отметил, что организация турнира AGF Junior Trophy проходит на самом высоком уровне.

"Я слышал много восторженных отзывов о том, как Федерация гимнастики Азербайджана проводит соревнования, а теперь убедился в этом лично. Могу сказать, что подобной организации нигде не видел. Условия настолько хорошие, что не хватает слов, чтобы выразить свои чувства. Ожидания на сто процентов оправдались. Хочу выразить признательность организаторам турнира", - добавил Вашакидзе.

Грузинский тренер отметил, что азербайджанские гимнасты с каждым соревнованием повышают свой уровень.

"Прекрасно знаком с азербайджанскими гимнастами, они приезжали к нам на соревнования в Тбилиси и Кутаиси. Вижу, как они подняли свой уровень, они уверенно идут вперед", - подчеркнул он.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих на Национальной арене гимнастики, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. AGF Junior Trophy стал тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая на Национальной арене гимнастики.